Israëlische minister zegt dat leger in Gaza zal blijven

JERUZALEM (ANP/AFP) - Het Israëlische leger zal in de Gazastrook aanwezig blijven, stelt minister van Defensie Israel Katz. Hij zei dat er een aantal buitenposten moeten worden opgezet in het noorden van het Palestijnse gebied, ondanks dat in het plan van het staakt-het-vuren staat dat Israël zich volledig zou terugtrekken uit Gaza.

"We zitten diep in Gaza en we zullen Gaza nooit verlaten", zei Katz tijdens een toespraak in een Israëlische kolonie op de Westelijke Jordaanoever. Hij zei buitenposten te willen bouwen in Gaza op plekken waar ooit Israëlische kolonies stonden. Die zijn in 2005 verlaten toen het Israëlische leger zich terugtrok uit het gebied.

In de Verenigde Staten werd afgelopen weekend vergaderd over hoe het verder moet met het fragiele bestand tussen Israël en Hamas. De bemiddelaars willen dat Israël overgaat naar de tweede fase van het plan, waarin het leger zich helemaal zou moeten terugtrekken uit Gaza. Ook moet Hamas in die volgende fase worden ontwapend.