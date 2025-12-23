ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Israëlische minister zegt dat leger in Gaza zal blijven

Samenleving
door anp
dinsdag, 23 december 2025 om 13:19
anp231225111 1
JERUZALEM (ANP/AFP) - Het Israëlische leger zal in de Gazastrook aanwezig blijven, stelt minister van Defensie Israel Katz. Hij zei dat er een aantal buitenposten moeten worden opgezet in het noorden van het Palestijnse gebied, ondanks dat in het plan van het staakt-het-vuren staat dat Israël zich volledig zou terugtrekken uit Gaza.
"We zitten diep in Gaza en we zullen Gaza nooit verlaten", zei Katz tijdens een toespraak in een Israëlische kolonie op de Westelijke Jordaanoever. Hij zei buitenposten te willen bouwen in Gaza op plekken waar ooit Israëlische kolonies stonden. Die zijn in 2005 verlaten toen het Israëlische leger zich terugtrok uit het gebied.
In de Verenigde Staten werd afgelopen weekend vergaderd over hoe het verder moet met het fragiele bestand tussen Israël en Hamas. De bemiddelaars willen dat Israël overgaat naar de tweede fase van het plan, waarin het leger zich helemaal zou moeten terugtrekken uit Gaza. Ook moet Hamas in die volgende fase worden ontwapend.
loading

POPULAIR NIEUWS

1920x1080_cmsv2_12af317f-8730-598d-92a9-a8e89ee68cab-9574771

Waar in Europa levert je pensioen de meeste koopkracht op?

AA1SMBl8

Bestaat het 'oudste-dochtersyndroom' echt?

ANP-537923419

Een bekende vitamine kan je longen beschermen tegen luchtvervuiling

generated-image

Tien dingen waar vrouwen zich het meest aan ergeren in een relatie

anp 425409150 1

Zoveel geven mensen in verschillende landen uit aan kerst: Nederlanders bevestigen imago

Image

Thuisbatterij in opkomst: Nederlandse huishoudens zoeken naar manieren om energiegebruik te stabiliseren

Loading