Veroordeling gemeenteambtenaar wordt 'uitdaging', denkt advocaat

AMSTERDAM (ANP) - Mark Teurlings, de advocaat van oud-gemeenteambtenaar Jim B., meent dat het voor justitie een hele "uitdaging" is om hem veroordeeld te krijgen. Dinsdag eiste het Openbaar Ministerie twaalf jaar tegen B. voor corruptie, computervredebreuk en medeplichtigheid aan geweld. De informatie die hij heeft opgezocht in de systemen van de gemeente Amsterdam is volgens justitie gebruikt bij zeker 95 geweldsincidenten. "Twaalf jaar voor een man die niemand heeft aangeraakt, het past niet bij zijn rol", zei Teurlings.

B. bestrijdt niet dat hij gegevens heeft opgezocht. En dat er aanslagen zijn gepleegd, valt ook niet te ontkennen, zei zijn advocaat. Maar deze zaken zijn niet automatisch aan elkaar te verbinden, meent de raadsman. "Hij erkent dat hij gegevens heeft gedeeld die hij nooit had mogen delen. Maar verantwoordelijkheid nemen voor het lek is iets anders dan medeplichtig zijn aan explosies en een poging tot moord." Het OM blijft steken in "vermoedens en aannames", aldus Teurlings.

B. zou in negen maanden 618 bevragingen hebben gedaan. Die informatie is volgens justitie gebruikt bij 36 explosies, veertien dreig- of kogelbrieven, acht beschietingen van woningen, twee pogingen tot doodslag of moord, en een ontvoering.

Geen luxe

Naast de celstraf en een beroepsverbod van vijftien jaar vordert justitie ook zo'n 24.000 euro terug van B. Die zou hij verdiend hebben met de verkoop van informatie. Volgens Teurlings ontbreekt bewijs hiervoor. Zijn inkomsten zouden hebben bestaan uit zijn salaris van de gemeente. Ook leefde B. niet in luxe. "Geen juwelier, geen echte horloges, geen casino, geen crypto, geen buitenlandse rekening en bovenal, in tegenstelling tot bij anderen, geen contant geld."

In de zaak worden ook twee anderen vervolgd. Rishie K. (32) en Gillian H. (35) worden door justitie gezien als informatiemakelaars. Tegen hen eiste het OM tien jaar cel.

Bedreigingen

Volgens B. handelde hij onder druk van bedreigingen. Dat is ook de reden dat hij niks heeft willen zeggen tijdens het proces, uit angst dat hem of zijn familie wat zou overkomen. "Ik vraag u zijn zwijgen ter zitting niet tegen hem te gebruiken", verzocht Teurlings de rechtbank.

De advocaat wil dat zijn cliënt wordt vrijgesproken. Mocht het toch tot een veroordeling komen, vroeg hij rekening te houden met de druk waaronder B. handelde en zijn staat van dienst. B. werkte sinds 2001 bij de gemeente.

De zaak gaat vrijdag verder. De rechtbank wil op 17 december uitspraak doen.