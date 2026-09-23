ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rechter wijst verzet afhandelaren tegen aanbesteding Schiphol af

Economie
door anp
woensdag, 23 september 2026 om 13:52
anp230926104 1
Volg ons op Google Nieuws
DEN HAAG (ANP) - De aanbesteding waarbij drie in plaats van zes afhandelaren actief zijn op Schiphol mag doorgaan. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald, nadat drie verliezende partijen een kort geding hadden aangespannen. Swissport, Aviapartner en Menzies voerden bezwaren aan waarom hun concurrenten de opdracht niet zouden moeten krijgen, maar de rechter wees die af.
Vanaf eind maart blijven alleen de afhandelingsdivisie van KLM, Viggo en Dnata over voor bijvoorbeeld het laden en lossen van bagage voor andere maatschappijen. De verliezers eisten dat die beslissing ongedaan wordt gemaakt. Ze voerden onder andere aan dat Schiphol al vooraf een duidelijke voorkeur had, maar volgens het vonnis is daar geen bewijs voor.
Schiphol gaat over van zes naar drie partijen omdat op de luchthaven relatief veel grondafhandelaren actief zijn. De concurrentie tussen die bedrijven leidde volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat tot een hoge werkdruk voor het personeel en minder aandacht voor kwaliteit. Daarom moest het aantal dienstverleners omlaag.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-6859867

Dit goedje reinigt je afvoer beter dan chemicaliën of azijn met baking soda, en iedereen heeft het in huis

europese gasprijs veert op in aanloop naar koudegolf1704279630

De gasvoorraad is nog nooit zo laag geweest voor eind september: dit betekent het voor jouw winterrekening

negen-steden-header

Niet Utrecht of Rotterdam: déze stad is na Amsterdam het duurst’.

veh huiseigenaren onnodig verplicht tot aanschaf warmtepomp1696411986

Wie geen warmtepomp kan betalen, betaalt straks dubbel: zo stijgt jouw energierekening naar 2050

179802797_m

Waardoor krijg je borstkanker? Dit zijn de cijfers over de belangrijkste oorzaken

laatste dag belastingaangifte nog door vele nederlanders gebruikt1682961684

Trek jij zorgkosten af van de belasting? Dat kan straks niet meer, en het kost sommige huishoudens meer dan je denkt

Loading