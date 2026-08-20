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Verspreiding tijgermug zichtbaar via DNA-onderzoek

Samenleving
door anp
donderdag, 20 augustus 2026 om 10:24
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UTRECHT (ANP) - Nieuw DNA-onderzoek toont aan hoe de Aziatische tijgermug zich verspreidt in Nederland. Dat biedt een nieuw hulpmiddel in de bestrijding van de mug, meldt de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit).
De Aziatische tijgermug kan ziektes overdragen. Van nature komt de mug niet in Nederland voor. Ze komt wel regelmatig ons land binnen, bijvoorbeeld bij import van producten of via reizigers.
De onderzoekers brachten in kaart of er verwantschap is tussen locaties waar een mug is gevonden en individuele muggen. Zo is te bepalen of de gevonden muggen 'nieuw' in ons land zijn, of lokaal hebben overwinterd, of verwant zijn aan eerder gevonden exemplaren. Dat helpt bij het overzicht en bij de bestrijding ervan.
Onderzoekers van het Centrum Monitoring Vectoren (CMV) van het Nederlands Instituut voor Vectoren, Invasieve Planten en Plantgezondheid (NIVIP), onderdeel van de NVWA, ontwikkelden en pasten de methode toe, samen met internationale onderzoekspartners.
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