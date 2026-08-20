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Bijna verdubbeling verkoop elektrische trucks en bussen in 2025

Economie
door anp
donderdag, 20 augustus 2026 om 10:23
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BERLIJN (ANP/DPA) - De wereldwijde verkoop van elektrische trucks en bussen is vorig jaar bijna verdubbeld, met China als absolute koploper. Dat meldt de International Council on Clean Transportation (ICCT). Volgens die organisatie werden er vorig jaar in de hele wereld ruim 520.000 elektrisch aangedreven vrachtwagens en bussen verkocht. Dat is een stijging van 86 procent vergeleken met een jaar eerder.
Het overgrote deel van die verkoop komt voor rekening van China, met meer dan 457.000 voertuigen. Op de Chinese markt worden vooral veel elektrische vrachtwagens verkocht, want bussen waren slechts goed voor 11 procent van de verkoop. Vorig jaar was bijna 30 procent van de zware vrachtwagens die in China werd verkocht volledig elektrisch, gesteund door stimuleringsmaatregelen van de overheid om het wegtransport te verduurzamen.
De rest van de verkoop van elektrische trucks en bussen (circa 63.000 stuks) betrof vooral de Verenigde Staten, de Europese Unie en India. Daarvan was 40 procent in de VS.
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