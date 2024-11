Verstoringen op luchthavens Rotterdam en Eindhoven om dichte mist

EINDHOVEN (ANP) - Eindhoven Airport ondervindt opnieuw hinder van mist, waardoor vertragingen en annuleringen kunnen ontstaan. Daarvoor waarschuwt de luchthaven maandag op zijn website. Zondag moesten door dichte mist ook al vluchten worden geschrapt of omgeleid. Ook op Rotterdam The Hague Airport zijn vluchten geannuleerd.

Maandagochtend zijn op Eindhoven Airport vier vertrekkende vluchten geannuleerd, één is omgeleid naar Rotterdam The Hague Airport. Een aantal aankomende vluchten is vertraagd. Het is niet duidelijk of dit allemaal direct het gevolg is van de mist of dat hier andere oorzaken voor zijn.

Ook Rotterdam The Hague Airport ondervindt hinder van dichte mist. Vanaf deze luchthaven zijn maandagochtend drie vluchten geannuleerd. Een vlucht naar Tenerife is vertraagd. Reizigers op deze vlucht worden met de bus naar Amsterdam gebracht om vanaf Schiphol te vertrekken. Verder zijn drie binnenkomende vluchten geannuleerd en is een binnenkomende vlucht uit Londen vertraagd.

Het KNMI heeft voor maandagochtend code geel afgegeven voor Noord-Brabant, Limburg, Zeeland en Zuid-Holland door de mist. Volgens de weerdienst kan het zicht plaatselijk minder dan 200 meter zijn. Vanuit het oosten lost de mist halverwege de ochtend geleidelijk op, aldus het KNMI.