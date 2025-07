Vervoerregio's houden zorgen over toekomst ov ondanks steun Kamer

DEN HAAG (ANP) - Vervoerregio's en provincies zijn "verheugd" over de brede steun in de Tweede Kamer voor een motie om de bezuinigingen op het regionaal openbaar vervoer voor 2026 deels terug te draaien, maar zeggen tegelijkertijd dat er meer moet gebeuren om het ov gezond en betaalbaar te houden. Ook vragen ze zich af hoe het demissionaire kabinet de oproep van de Kamer in de begroting gaat verwerken.

"Nu moet het kabinet laten zien hoe het deze oproep in de begroting verwerkt. De urgentie is hoog en de tijd dringt", aldus de reactie van de Vervoerregio Amsterdam, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, het Interprovinciaal Overleg (IPO), het samenwerkingsverband DOVA en brancheorganisatie OV-NL op de motie die dinsdag brede steun in de Kamer kreeg.

In de door GroenLinks-PvdA, ChristenUnie en SP ingediende motie roept de Kamer de regering op om 225 miljoen van de voorgenomen bezuiniging van 335 miljoen euro op het regionale ov in 2026 terug te draaien.