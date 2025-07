Brussel wil 90 procent minder uitstoot 2040, wel versoepelingen

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie wil dat de uitstoot van broeikasgassen in 2040 met 90 procent is teruggebracht vergeleken met 1990, zo stelt ze woensdag voor. Daarbij wil de Commissie het voor lidstaten wel makkelijker maken dit klimaatdoel te bereiken, zeiden Eurocommissarissen Teresa Ribera (Schone Transitie) en Wopke Hoekstra (Klimaat) op een persconferentie.

In de EU-klimaatwet was al afgesproken de uitstoot in 2030 terug te brengen naar 55 procent. In 2050 moet de EU klimaatneutraal zijn, waarbij uitstoot volledig is teruggedrongen of kan worden gecompenseerd. Met dit extra tussentijdse doel hoopt de Commissie het makkelijker te maken voor lidstaten en het bedrijfsleven om zich op die uiteindelijke klimaatneutraliteit voor te bereiden.

De Commissie stelt onder meer voor dat het mogelijk wordt om vanaf 2036 meer zogeheten CO2-kredieten buiten de EU te kopen. Bedrijven en lidstaten in Europa kunnen zo'n CO2-krediet buiten de EU kopen om te compenseren als ze zelf meer uitstoten dan afgesproken. Het gaat om 3 procent van de uitstoot in 1990 die de EU per 2036 maximaal mag compenseren door internationale CO2-kredieten. Om hoeveel megaton CO2 het gaat, moet nog exact worden uitgezocht, laat een EU-bron weten.

Ontevreden geluiden

Verder wil de Commissie ook dat er meer vaart komt in het verwijderen of vasthouden van CO2. Dat kan op een natuurlijke manier, bijvoorbeeld door het planten van bomen, of via speciale technieken in de industrie. Lidstaten krijgen meer ruimte om via het verwijderen of vasthouden van CO2 te compenseren voor hun uitstoot.

Tot slot wil de Commissie lidstaten helpen met het halen van de 90 procent door flexibeler te zijn wat betreft de uitstoot in verschillende sectoren. Zo mag een lidstaat die te veel uitstoot in bijvoorbeeld de landbouwsector dat vereffenen als bijvoorbeeld de transportsector heel weinig uitstoot over heeft. Veel regels hierover moeten nog worden uitgewerkt.

De lidstaten en het Europees Parlement moeten het nieuwe klimaatdoel goedkeuren. Zowel vanuit het parlement als de lidstaten klinken ontevreden geluiden. Frankrijk, Duitsland en Polen hebben vorige week op de EU-top nog aangegeven dat ze liever hadden gewild dat het klimaatdoel zou worden uitgesteld, lieten EU-bronnen weten.