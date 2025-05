Vicepremiers oneens over invulling aanwezigheid pride Hongarije

DEN HAAG (ANP) - Vicepremiers Sophie Hermans (VVD), Mona Keijzer (BBB) en Fleur Agema (PVV) zijn het niet eens over de aanwezigheid van Nederland bij een pride in Hongarije. De Tweede Kamer riep het kabinet donderdag op om een afvaardiging naar de pride in Boedapest te sturen.

Hermans begrijpt de oproep en noemt het belangrijk dat Nederland blijft uitdragen dat het "onbestaanbaar" is dat in 2025 niet iedereen kan houden van wie die wil. De VVD-minister wil echter afwachten hoe de pride in Boedapest wordt georganiseerd en hoe Nederland daarbij kan aansluiten.

Keijzer is terughoudender en noemt het "vrij bijzonder om je zo te manifesteren in een andere stad in een ander land". Zij benadrukt daarbij niets tegen prides te hebben. "Nee hoor, ik stond jaren geleden al op een CDA-boot in de grachten van Amsterdam. Maar dit is een andere kwestie."

Agema noemt het een "gekke motie". Ze noemt zichzelf "niet zo'n reislustig type" en is niet van plan zelf te gaan.