Vicepresident Vance in Hongarije in aanloop naar verkiezingen

BOEDAPEST (ANP/AFP/RTR) - De Amerikaanse vicepresident JD Vance is in aanloop naar spannende parlementsverkiezingen aangekomen in Hongarije. Hij gaat daar de Hongaarse premier Viktor Orbán bezoeken en volgens bronnen gaan ze ook samen op campagne. Op beelden is te zien dat minister van Buitenlandse Zaken Péter Szijjártó de prominente gast ontving nadat zijn vliegtuig was geland.

"Dit bezoek toont duidelijk aan dat er een nieuw gouden tijdperk is aangebroken in de betrekkingen tussen de VS en Hongarije", verklaarde minister Szijjártó bij de aankomst van Vance. Zijn regering gaat volgens een bron van persbureau Bloomberg tijdens het bezoek van de vicepresident een deal sluiten om voor ongeveer een half miljard dollar aan olie te kopen van de Verenigde Staten.

Het bezoek begint vlak voor de Hongaarse verkiezingen van komend weekend. Uit peilingen komt naar voren dat de rechts-nationalistische Orbán en zijn Fidesz-partij een geduchte tegenstander hebben in de Tisza-partij van Péter Magyar.