ECB-bestuurslid: fossiele afhankelijkheid maakt Europa kwetsbaar

FRANKFURT (ANP) - Europa's afhankelijkheid van fossiele brandstoffen vormt risico's voor de prijsstabiliteit. Daarvoor waarschuwt Frank Elderson, bestuurslid van de Europese Centrale Bank (ECB) in een blogpost. "Europa's energieafhankelijkheid is een van de kritieke kwetsbaarheden van onze economie geworden."

Na de Russische inval in Oekraïne kwam al aan het licht hoe afhankelijk Europa is van de import van fossiele brandstoffen. Recente wereldwijde spanningen, zoals het conflict in het Midden-Oosten, hebben benadrukt "hoe weinig deze afhankelijkheid is veranderd", aldus de Nederlander.

Grote schommelingen in de energieprijzen hebben volgens Elderson gezorgd voor noodingrepen en overheidsfinanciën onder druk gezet. Maar ook voor de ECB hebben de ontwikkelingen verstrekkende gevolgen. "Onze primaire opdracht is prijsstabiliteit. Herhaalde energieprijsschokken maken het echter steeds moeilijker om dit doel te bereiken."

Internationaal Energieagentschap

Elderson pleit voor een versnelling van de transitie naar duurzame energie. Het behalen van doelstellingen voor schonere energie zou "de band tussen volatiele wereldmarkten en binnenlandse prijzen verzwakken", volgens de ECB-bestuurder. Dit leidt tot minder schokken voor huishoudens en financiële markten en meer macro-economische en prijsstabiliteit, denkt Elderson.

Hoofd van het Internationaal Energieagentschap (IEA) Fatih Birol zei dinsdag nog in de Franse krant Le Figaro dat de huidige olie- en gascrisis, veroorzaakt door de blokkade van de Straat van Hormuz, "ernstiger dan die van 1973, 1979 en 2022 bij elkaar" is. "De wereld heeft nog nooit een verstoring van de energievoorziening van deze omvang meegemaakt", aldus Birol.