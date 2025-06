Vicepresident Vance legt 'Trump Doctrine' uit

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft uitgelegd hoe hij de internationale werkwijze van president Trump ziet. Hij gaf op een politiek diner in de staat Ohio een toelichting op de "Trump Doctrine".

Vance kwam met de uitleg toen hij sprak over Amerikaanse aanvallen op doelen in Iran. Die verdeelden de achterban van Trump. Vance zei dat veel Republikeinen niet willen dat hun land weer betrokken raakt bij een slepend conflict, zoals eerder in Irak en Afghanistan. De Trump Doctrine moet herhaling voorkomen.

Volgens Vance wordt eerst duidelijk gemaakt wat het Amerikaanse belang is. Dat was in het geval van Iran dat het land niet over een kernwapen mocht beschikken. "Ten tweede probeer je dat probleem op een agressieve diplomatieke manier op te lossen. En ten derde, als je het diplomatiek niet kunt oplossen, gebruik je overweldigende militaire macht om het op te lossen en dan zorg je dat je weg bent voordat het een langdurig conflict wordt."