ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vicepresident Vance zegt dat Trump Maduro uitwegen bood

Samenleving
door anp
zaterdag, 03 januari 2026 om 15:17
anp030126143 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse vicepresident JD Vance heeft gezegd dat president Donald Trump de Venezolaanse leider Nicolás Maduro uitwegen heeft geboden. "De president bood meerdere uitwegen aan, maar hij was gedurende het hele proces zeer duidelijk: de drugshandel moet stoppen en de gestolen olie moet terug naar de Verenigde Staten." Maduro is volgens Vance "de nieuwste persoon die aan den lijve ondervindt dat president Trump meent wat hij zegt".
Hij prees de eenheid die de geheime en "werkelijk indrukwekkende operatie" heeft uitgevoerd.
De Venezolaanse president Maduro is volgens Trump in een militaire operatie in de nacht van vrijdag op zaterdag uit Venezuela ontvoerd om terecht te staan in de VS. Regering en aanklagers in de VS zien in hem geen staatshoofd maar een drugscrimineel.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-545973214

Zo rijk is schaatskoningin Jutta Leerdam

_185eed19-08c3-4887-b372-c8ab28f6c093

Het verborgen leven van Poetin: tussen macht en mysterie

anp 487442358

Heb je oliebollen over? Dit kun je ermee doen

88846797_m

Brandend maagzuur: simpele gewoontes die vaak meer doen dan een pil

schermafbeelding 2024 05 20 om 144807

Van glad tot ruig: 100 jaar mannenkapsels in 1 minuut

Scherm­afbeelding 2026-01-03 om 00.46.07

X en Grok: hoe Musk’s AI vrouwen ongevraagd uitkleedt

Loading