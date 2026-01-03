Vicepresident Vance zegt dat Trump Maduro uitwegen bood

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse vicepresident JD Vance heeft gezegd dat president Donald Trump de Venezolaanse leider Nicolás Maduro uitwegen heeft geboden. "De president bood meerdere uitwegen aan, maar hij was gedurende het hele proces zeer duidelijk: de drugshandel moet stoppen en de gestolen olie moet terug naar de Verenigde Staten." Maduro is volgens Vance "de nieuwste persoon die aan den lijve ondervindt dat president Trump meent wat hij zegt".

Hij prees de eenheid die de geheime en "werkelijk indrukwekkende operatie" heeft uitgevoerd.

De Venezolaanse president Maduro is volgens Trump in een militaire operatie in de nacht van vrijdag op zaterdag uit Venezuela ontvoerd om terecht te staan in de VS. Regering en aanklagers in de VS zien in hem geen staatshoofd maar een drugscrimineel.