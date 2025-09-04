ECONOMIE
Vicevoorzitter Europese Commissie spreekt over 'genocide' in Gaza

Samenleving
door anp
donderdag, 04 september 2025 om 19:12
bijgewerkt om donderdag, 04 september 2025 om 19:14
 Vicevoorzitter van de Europese Commissie Teresa Ribera heeft de oorlog in Gaza in een toespraak een "genocide" genoemd. "De genocide in Gaza legt bloot dat Europa er niet in slaagt om met één stem te handelen en te spreken", zei de Spaanse Ribera in een toespraak op de Parijse universiteit Sciences Po.
Vorige maand zei Ribera nog dat de situatie in Gaza veel kenmerken heeft van een genocide.
Eerder deze week oordeelde de internationale organisatie van genocideonderzoekers IAGS dat het Israëlische optreden in Gaza gezien kan worden als genocide.
Het is voor zover bekend voor het eerst dat een vertegenwoordiger van de Europese Commissie aan de oorlog in Gaza refereert als genocide. Binnen de Europese Unie is veel verdeeldheid over hoe de oorlog in Gaza genoemd wordt en de consequenties ervan voor Israël. Spanje, waar Ribera minister was onder huidige premier Pedro Sánchez, is voor strengere maatregelen tegen Israël.
