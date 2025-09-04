Wielrenner Ayuso boekt tweede ritzege in Vuelta

LOS CORRALES DE BUELNA (ANP) - Juan Ayuso heeft in de Vuelta zijn tweede etappezege geboekt. De Spanjaard van UAE Team Emirates versloeg na 144,9 kilometer in de twaalfde etappe in Los Corrales de Buelna medevluchter en landgenoot Javier Romo in de sprint. Brieuc Rolland uit Frankrijk werd kort daarachter derde.

Ayuso won eerder de zevende rit in de Ronde van Spanje. De 22-jarige Spanjaard speelt geen rol meer in het algemeen klassement. Voor UAE Team Emirates is het de vijfde zege in deze Vuelta.

Jonas Vingegaard finishte in het peloton op ruim 6 minuten van de ritwinnaar. De Deen van Visma - Lease a Bike blijft leider in de Vuelta. Vrijdag volgt de bergetappe met aankomst op de Angliru.