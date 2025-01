Een passagiersvliegtuig is woensdagavond lokale tijd gebotst met een Amerikaanse legerhelikopter. Het passagiersvliegtuig is daardoor gecrasht in de Potomac River nabij Reagan National Airport, in de buurt van de Amerikaanse hoofdstad Washington. Aan boord waren 60 passagiers en vier crewleden. In de legerhelikopter zaten drie soldaten. Er is een massale zoek- en reddingsoperatie aan de gang. Tot nu toe zijn er al zeker 18 lichamen geborgen.