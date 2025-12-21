Vier aanhoudingen bij extreemrechts protest Apeldoorn

APELDOORN (ANP) - De politie heeft bij een kleine extreemrechtse demonstratie in Apeldoorn vier betogers aangehouden. Drie van hen hadden fakkels afgestoken en een droeg gezichtsbedekking, laat een woordvoerder weten. Dat was in strijd met de voorwaarden voor het protest.

Op de betoging op het Stationsplein waren zondag enkele tientallen demonstranten afgekomen. Een tegendemonstratie voor "verdraagzaamheid, vrijheid en gelijkwaardigheid" bracht meer mensen op de been. Uit voorzorg was de politie massaal aanwezig en waren zowel het stationsgebied als de binnenstad tot veiligheidsrisicogebied bestempeld.

Een groep die zichzelf Nederlandse Nationalistische Beweging (NNB) noemt, had de betoging georganiseerd. Die was onder meer gericht tegen "het systeem", digitale identiteitsbewijzen en asielzoekers. Tijdens de betoging klonken onder meer een anti-azc-lied en teksten als "voor volk en vaderland".

De betogers liepen na enige tijd richting het vak van de tegendemonstranten. De politie ging ertussen staan en stuurde ze terug.