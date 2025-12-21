ECONOMIE
Van der Poel laat concurrentie kansloos in Koksijde

Sport
door anp
zondag, 21 december 2025 om 16:18
anp211225087 1
KOKSIJDE (ANP) - Mathieu van der Poel heeft ook zijn derde wedstrijd in de wereldbeker veldrijden gewonnen. De 30-jarige wereldkampioen van Alpecin-Deceuninck was een dag na zijn zege in Antwerpen ook oppermachtig in Koksijde. Hij won voor de Belgen Laurens Sweeck en Niels Vandeputte.
Met zijn eerste versnelling in de eerste ronde sloeg Van der Poel al een gaatje, maar hij liet wat concurrenten terugkomen. Een versnelling in het zand in de vierde ronde was te veel voor de laatste achtervolgers Tibor Del Grosso en Vandeputte. Al snel had de wereldkampioen zo'n twintig seconden voorsprong. Achter Van der Poel was de strijd om de tweede en derde plaats spannend. Del Grosso moest Sweeck en Vandeputte in de slotronde voor laten gaan.
Van der Poel won vorige week bij zijn rentree in het veld in Namen en afgelopen zaterdag in Antwerpen. Hij staat maandag ook aan de start in de cross van Hofstade, die voor het eerst na zeventien jaar afwezigheid weer wordt verreden.
