Zon komt weer naar ons toe, dagen worden langer

DEN HAAG (ANP) - De kortste dag van het jaar is geweest. Vanaf nu worden de dagen langer en de nachten korter. Het wordt 's ochtends steeds iets vroeger licht en het wordt 's avonds steeds iets later donker.

De zon stond zondag om 16.03 uur Nederlandse tijd op zijn zuidelijkste punt aan de hemel, recht boven de Steenbokskeerkring. Dat is een denkbeeldige lijn die door landen als Chili, Brazilië, Madagaskar en Australië loopt. Wanneer de zon dat punt bereikt, heet dat de winterzonnewende. De astronomische winter is begonnen. Vanaf nu komt de zon langzaam weer naar het noordelijk halfrond toe.

De dag duurt nu 7 uur en 44 minuten, van zonsopkomst tot zonsondergang. Begin januari is dat gestegen naar ruim 8 uur. Elke dag duurt dan een paar minuten langer dan de dag ervoor. Rond 20 maart zijn de dag en de nacht even lang. Dan gaat de zon over de evenaar heen en begint de astronomische lente. Bij de langste dag, in juni, is het bijna 17 uur lang licht.