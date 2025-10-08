Vier doden na instorten gebouw in Madrid

MADRID (ANP) - In het centrum van de Spaanse hoofdstad Madrid zijn vier mensen om het leven gekomen toen een gebouw instortte. Het waren drie mannen en een vrouw. Dat melden diverse Spaanse media, waaronder de krant El País.

Pas in de vroege ochtenduren op woensdag slaagden brandweerlieden erin het laatste lichaam te lokaliseren van de vier mensen die vermist waren sinds een deel van de binnenstructuur dinsdagmiddag was ingestort. Zo'n veertig mensen werkten aan de renovatie van het gebouw, dat de eigenaren wilden ombouwen tot hotel. Vier van hen, een kantoormedewerker en drie bouwvakkers, raakten bedolven onder het puin, aldus El País.

Politiebronnen melden dat de instorting werd veroorzaakt door een te grote belasting van de vloerplaat op de zesde verdieping.