Veel Friezen willen in Tweede Kamer door deelname Friese partij

DEN HAAG (ANP) - Veel Friezen hebben zich kandidaat gesteld voor een zetel in de Tweede Kamer. Op de stembiljetten staan in totaal 73 mensen uit de provincie. Dat is 6,3 procent van het totale aantal kandidaten, terwijl Friesland maar 3,7 procent van het totale aantal Nederlanders vertegenwoordigt. Bij de vorige verkiezingen, in 2023, kwam 4,5 procent van de kandidaten uit Friesland.

Het relatief hoge aantal Friese kandidaten komt door de deelname van de Fryske Nasjonale Partij (FNP). De Friese nationalisten doen voor het eerst mee. De partij heeft 49 kandidaten, van wie 37 in Friesland zelf wonen. Bij de andere partijen levert Friesland in totaal 3,2 procent van de kandidaten.

Friezen vormen ruim driekwart van de FNP-lijst. De enige partij waar één provincie een nog groter aandeel op de lijst heeft, is NL PLAN, maar die partij heeft slechts één kandidaat. Bij BIJ1 komen tien kandidaten uit Noord-Holland (45 procent), negen uit Zuid-Holland (41 procent) en drie uit Utrecht (14 procent). De rest van het land is niet vertegenwoordigd op de lijst. Bijna de helft van de kandidaten van de Piratenpartij woont in Noord-Holland en bij JA21 is iets minder dan de helft woonachtig in Zuid-Holland.

Noord-Brabant ondervertegenwoordigd

Waar Friesland relatief veel kandidaten heeft, is Noord-Brabant juist ondervertegenwoordigd op het stembiljet. Die provincie levert 9,4 procent van de kandidaten, maar vormt 14,8 procent van de Nederlandse bevolking. Ook Gelderland heeft relatief weinig kandidaat-Kamerleden: 9,7 procent van alle lijsten, bij 12 procent van de bevolking.

Bijna een kwart van alle kandidaat-Kamerleden woont in Zuid-Holland. Het gaat om 290 mensen. Daarna volgen Noord-Holland (202), Gelderland (113) en Noord-Brabant (110). In de provincie Utrecht wonen 98 kandidaten, gevolgd door Friesland. Daarna komen Overijssel (67), Limburg (57), Groningen (41), Flevoland en Zeeland (beide 37) en Drenthe (27). Verder wonen veertien kandidaten in een ander land.

Amsterdam koploper

Bij de gemeenten is Amsterdam koploper met 91 inwoners op de kandidatenlijst. Verder wonen 71 aspirant-Kamerleden in Den Haag, 63 in Rotterdam en 30 in Utrecht.

De verkiezingen zijn op 29 oktober. In totaal 1166 kandidaten doen mee voor 27 partijen.