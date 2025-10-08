ECONOMIE
Alle gestrande wandelaars en werkers gered van Mount Everest

Samenleving
door anp
woensdag, 08 oktober 2025 om 7:54
anp081025063 1
BEIJING (ANP/AFP) - Alle toeristen, bergbeklimmers gidsen en andere medewerkers die vastzaten op Mount Everest zijn gered, melden Chinese staatsmedia. Sinds dit weekend waren bijna duizend mensen ingesneeuwd door een sneeuwstorm.
Bij de reddingsoperatie zijn brandweerlieden, paarden, jaks en drones ingezet. Volgens staatspersbureau Xinhua zijn zo'n 580 wandelaars, plus driehonderd medewerkers in een veilig dorp in de buurt aangekomen. Op de berg waren gidsen aan het werk, maar bijvoorbeeld ook jakshoeders.
Het gebied is de laatste jaren veel populairder geworden onder toeristen. Veel mensen komen niet om de top van de berg te bereiken, maar om in lagergelegen gebied te wandelen.
Extreem weer heeft in de regio voor meer problemen gezorgd. Maandag meldden Chinese media de dood van een wandelaar in de naastgelegen provincie Qinghai door onderkoeling en hoogteziekte. Aardverschuivingen en overstromingen kostten in Nepal en India ruim zeventig levens.
