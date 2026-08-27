Vier doden na vliegtuigcrash in Alaska

SELDOVIA (ANP) - Vier volwassenen zijn om het leven gekomen nadat een klein vliegtuigje neerstortte in de Seldovia Slough in de Amerikaanse staat Alaska, meldt lokale nieuwssite KTUU.

De politie werd om 13.18 uur lokale tijd op de hoogte gebracht van de crash. De eenheid stuurde een helikopterteam vanuit Anchorage en stuurde agenten per boot vanuit Anchor Point om op de plaats waar het vliegtuig was neergestort te komen.

Volgens de politie stortte het vliegtuig neer in het water en zonk het volledig toen het onderweg was naar Seldovia vanaf Merrill Field Airport in Anchorage. De oorzaak van de crash is nog niet vastgesteld.

Een paar uur later wisten agenten de lichamen van vier overleden volwassenen uit het vliegtuig te halen, zo laat het Department of Public Safety (DPS) weten.