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Vier groepen willen betogen langs route koets op Prinsjesdag

Samenleving
door anp
vrijdag, 11 september 2026 om 8:02
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DEN HAAG (ANP) - Vier groepen willen dinsdag op Prinsjesdag demonstreren langs de route van de glazen koets in Den Haag. Ze kunnen terecht in een demonstratievak op het Lange Voorhout, laat de gemeente weten. Het gaat om de organisaties Dieren in Nederland, het Burgerinitiatief Groningen, de anti-monarchistische groep Republiek en The Hague Peace Projects.
Koning Willem-Alexander en koningin Máxima gaan dinsdag met de glazen koets van Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg. Daar houdt de koning de troonrede.
De Algemene Onderwijsbond (AOb) heeft ook een protest aangemeld voor dinsdag. Die bond wil demonstreren op het Prinses Irenepad in Den Haag, bij het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer. Als mensen dinsdag onaangekondigd demonstreren, kijkt de gemeente dan of dat mogelijk is, en waar.
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