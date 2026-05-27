Vier jaar cel oud-medewerkster rechtbank voor verkopen gegevens

door anp
woensdag, 27 mei 2026 om 14:04
ZWOLLE (ANP) - De rechtbank in Zwolle heeft woensdag de 35-jarige Sana C. uit Woerden veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk, voor het verkopen van informatie uit de systemen van de rechtbank in Amsterdam. Zij werkte daar tot aan haar arrestatie in maart vorig jaar. De rechtbank bevond de vrouw ook schuldig aan het afpersen van een man die zij kende van het gokken. C. was gokverslaafd.
Die verslaving heeft haar tot haar daden gedreven, zo heeft C. tijdens haar proces verklaard. De rechtbank heeft bepaald dat zij zich hiervoor moet laten behandelen. De opgelegde straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.
C. verkocht de informatie aan een man die betrokken zou zijn bij diverse explosies en brandstichtingen in Den Haag en een beschieting van een woning in Waalwijk. Zij kende deze man, die voortvluchtig is, via een nicht. Het OM vervolgt ook haar.
De afpersing strekte zich uit over een periode van twee jaar. C. maakte het slachtoffer zo'n 100.000 euro afhandig.
