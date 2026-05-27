Nederlandse mijnenjager onderweg voor mogelijke inzet Hormuz

door anp
woensdag, 27 mei 2026 om 13:58
DEN HAAG (ANP) - Een Nederlandse mijnenjager gaat eind deze week voor een NAVO-inzet naar de Middellandse Zee, zodat het marineschip tijdig naar de Straat van Hormuz kan varen als er overeenstemming is over een missie daar. Verder worden voorbereidingen getroffen om onder meer een gecombineerd search-, duik- en explosievenopruimingsteam (eventueel vanaf een Nederlands ondersteuningsschip) naar de Perzische Golf te sturen.
Dat schrijven ministers Dilan Yeşilgöz (Defensie, VVD) en Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken, CDA) aan de Tweede Kamer. Ze bekijken ook of stafcapaciteit kan worden geleverd aan de internationale coalitie. Het kabinet heeft eerder al gezegd een militaire bijdrage te willen leveren aan de inzet. Er is nog geen besluit genomen over de Nederlandse bijdrage, aldus beide bewindslieden.
