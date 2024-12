Vier mannen vervolgd voor ddos-aanvallen, 200 verdachten in beeld

UTRECHT (ANP) - Vier Nederlandse mannen tussen de 22 en 26 jaar oud worden vervolgd voor het uitvoeren van ddos-aanvallen. De politie kwam de verdachten op het spoor in een grootschalige internationale politieactie tegen ddos-aanvallers. Ook is in Nederland een veelgebruikte website waarop de cyberaanvallen te koop waren offline gehaald.

De mannen uit Rijen, Voorhout, Lelystad en Barneveld werden vorige week verhoord. Een van hen wordt verdacht van het uitvoeren van 4169 ddos-aanvallen, de andere drie van honderden. Bij zo'n aanval proberen cybercriminelen een website onbereikbaar te maken door heel veel verzoeken naar de site te versturen.

In totaal wist de politie de identiteit van 200 verdachten te achterhalen. Zij worden deze week geconfronteerd "met het feit dat ze bij de politie in beeld zijn", meldt cyberspecialist van de politie Iris Koster. "Komende weken kunnen zeker tien gebruikers de politie aan de deur verwachten voor een waarschuwingsgesprek. Ook krijgen honderden geïdentificeerde Nederlandse gebruikers een brief of e-mail van de politie om ze te waarschuwen." De politie verwacht de komende tijd meer verhoren uit te voeren en sluit aanhoudingen niet uit.

De internationale samenwerking van vijftien verschillende landen samen met Europol loopt al jaren, maar een jaar geleden startte een operatie om "een grotere slag" te slaan, aldus een politiewoordvoerder. Door die actie werden de afgelopen weken in totaal internationaal 27 populaire websites die gebruikt worden voor de cyberaanvallen offline gehaald. Ook werden drie mensen die zulke websites in de lucht houden aangehouden.

"De internationale operatie PowerOFF is een krachtig signaal richting cybercriminelen", aldus Koster. "Criminelen die geld verdienen aan het platleggen van ICT van anderen, zijn gewoon strafbaar en dat gaan ze merken."