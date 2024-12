Belastingdienst werft duizenden werknemers en haalt doel

DEN HAAG (ANP) - Het is de Belastingdienst gelukt dit jaar de benodigde 3250 werknemers aan te trekken. Er waren grote zorgen in de Tweede Kamer over het enorme wervingsdoel, van belang om belastingwetten goed uit te voeren en voorbereid te zijn op herziening van het belastingstelsel.

De fiscus verwacht een enorme uitstroom van 11.500 mensen tot 2028. Staatssecretaris Tjebbe van Oostenbruggen schrijft aan de Kamer dat "er een goed perspectief" is om die uitstroom op te vangen. Zo regelt de fiscus ook dat oudere, ervaren werknemers jong talent opleiden. "De Belastingdienst staat er veel beter voor dan enkele jaren geleden. Dat is ook mijn politieke boodschap: we mogen dat vaker erkennen en moeten deze koers samen vasthouden", aldus Van Oostenbruggen.

Voor volgend jaar worden 800 werknemers opgeleid in "het vroegtijdig herkennen van signalen die kunnen duiden op belastingproblemen", staat in het Jaarplan 2025 voor de fiscus. Het aannemen van genoeg mensen werd in het Jaarplan voor 2024 nog de "topprioriteit" van de Belastingdienst genoemd.