Vier mensen die optreden Israël verstoorden uit zaal gezet

WENEN (ANP) - Vier mensen die het optreden van Israël in de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival verstoorden zijn daarna uit de zaal verwijderd. Dat bevestigen de Oostenrijkse omroep ORF en songfestivalorganisator European Broadcasting Union desgevraagd aan het ANP.

"Een toeschouwer uitte luidkeels zijn mening toen de Israëlische artiest zijn optreden begon en tijdens het lied, wat te horen was in de live-uitzending", verklaart de organisatie. "Deze persoon werd later weggestuurd omdat hij het publiek bleef verstoren. Drie andere personen werden ook uit de arena verwijderd wegens storend gedrag."

De leuzen waren duidelijk te horen in de tv-uitzending. Vlak voordat de Israëlische zanger Noam Bettan zijn eerste noten zong, werd onder meer herhaaldelijk "Nee, nee tegen genocide" geroepen. ORF had vooraf aangekondigd het geluid niet weg te draaien bij eventuele wanklanken.