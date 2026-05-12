Knauw voor pensioenopbouw veel Nederlanders door oorlog en rente

DEN HAAG (ANP) - De grote pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel ondervonden in het eerste kwartaal hinder van de oorlog in het Midden-Oosten en een gedaalde rente. De pensioenopbouw van bij elkaar miljoenen deelnemers liep hierdoor schade op. Het is nog te vroeg voor een inschatting van wat dit precies betekent voor de pensioenen van gepensioneerden in 2027. De fondsen menen genoeg reserves te hebben om kortingen op uitkeringen te vermijden.

Zorgfonds PFZW, metaalfonds PMT en bpfBOUW gingen per 1 januari over naar het nieuwe stelsel. Dat ging gepaard met flinke pensioenverhogingen. In het nieuwe stelsel bewegen de pensioenen echter meer mee met ontwikkelingen op de financiële markten. Door de uitbraak van de Iranoorlog ging het daar in maart niet zo goed mee.

Bezien over het hele eerste kwartaal lukte het de fondsen volgens woensdag verschenen cijfers wel bescheiden rendementen te behalen. Door de lagere rente ging de kostprijs van pensioen, het bedrag dat nu nodig is om later een bepaald pensioen uit te keren, echter sterker omhoog.

Solidariteitsreserve

Op basis van de voorlopige cijfers zouden de ingegane pensioenen op 1 januari volgend jaar met 0,4 procent moeten worden verlaagd, becijfert PMT voor de eigen achterban. Volgens het fonds kan die min worden opgevangen met een kleine inzet van de solidariteitsreserve, waardoor de uitkering gelijk blijft. Een woordvoerster benadrukt dat het gaat om een "momentopname". De daadwerkelijke gevolgen voor pensioenuitkeringen in 2027 worden pas bepaald op basis van de cijfers per eind september dit jaar.

Het beeld voor deelnemers die nog geen pensioen ontvangen, verschilt sterk per leeftijd. Jongere deelnemers hebben nog tientallen jaren tot hun pensioen en de cijfers kunnen voor deze groep sterker schommelen. Voor oudere deelnemers investeren de fondsen minder in risicovolle beleggingen om het pensioen stabieler te houden.

16 procent omlaag

In het eerste kwartaal was het verschil goed zichtbaar, want het opgebouwde pensioen voor een 35-jarige bij PMT ging volgens de cijfers meer dan 16 procent omlaag. Bij mensen van 65 jaar bedroeg de afname minder dan 2 procent.

BpfBOUW en PFZW delen minder cijfers. Het fonds voor de bouw zegt wel dat er voor deelnemers vlak voor pensionering sprake is van een daling van hun verwachte pensioen met zo'n 2 procent. Een woordvoerster van PFZW voegt toe dat forse verhogingen er komende jaren sowieso niet meer inzitten, omdat beleggingsresultaten voortaan over meerdere jaren worden uitgesmeerd.