ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vier mensen naar ziekenhuis na woningbrand in Hellevoetsluis

Samenleving
door anp
donderdag, 28 mei 2026 om 3:00
anp280526008 1
HELLEVOETSLUIS (ANP) - Na een woningbrand aan de Kreeft in Hellevoetsluis zijn woensdagavond vier mensen met ambulances naar het ziekenhuis gebracht. Zij hadden veel rook ingeademd, meldt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.
De vier waren op de eerste verdieping toen op de begane grond brand uitbrak. Ze konden zelf naar buiten komen, maar moesten daarbij door de rook.
De brandweer zette vier blusvoertuigen en een hoogwerker in om te voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastgelegen woningen. De brand is inmiddels onder controle. Met een drone is gezocht naar brandhaarden, die ook zijn geblust.
Aangrenzende woningen liepen schade op aan de achterzijde en er kwam rook binnen. Die woningen zijn geventileerd en gecontroleerd op koolmonoxide.
loading

POPULAIR NIEUWS

Andrew_still

Dit zei Andrew Windsor tegen vrouwen

176160886_m

Bloedhete auto? Met deze Japanse truc ben je de hitte binnen één minuut kwijt

252327901_m

1+1 gratis: waarom die aanbiedingen in de supermarkt je juist alleen maar geld kosten

anp270526057 1

Bijna niemand wil meer een benzineauto

anp 420168170

Ook zo'n last van fruitvliegjes? Zo voorkom je een plaag

festival-medium

Waarom jij minder bijzonder bent dan je denkt.

Loading