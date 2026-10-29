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Vier nieuwe gevallen van westnijlvirus, niemand overleden

Samenleving
door anp
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BILTHOVEN (ANP) - Vier besmettingen met het westnijlvirus zijn in de afgelopen week geregistreerd. Dat is iets minder dan in de afgelopen weken. Het totale aantal gevallen stijgt daarmee naar 76. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg geen nieuwe meldingen dat patiënten na besmetting zijn overleden. Dat aantal blijft op tien staan.
Drie van de vier nieuwe gevallen waren in Zuid-Holland. Daar zijn nu 44 besmettingen vastgesteld. De andere nieuwe besmetting gebeurde in de provincie Utrecht. De teller daar staat op veertien bevestigde gevallen. In zowel Noord-Holland als Noord-Brabant zijn in totaal zeven besmettingen met het westnijlvirus geregistreerd. Verder waren er in Gelderland en in Overijssel twee gevallen.
Volgens de wekelijkse update testten afgelopen week ook dertien vogels en twee paarden positief op het westnijlvirus. Omdat het muggenseizoen voorbij is, verwacht het RIVM dat het hoogtepunt van de virusuitbraak is geweest.
Infectie
Het westnijlvirus komt van vogels en kan via muggen op mensen worden overgebracht. De meeste mensen merken er weinig van dat ze besmet zijn, maar sommige patiënten kunnen griepachtige of ernstigere klachten krijgen. In een enkel geval kan infectie ook leiden tot hersenontsteking, hersenvliesontsteking of een vorm van polio. Mensen die al een kwetsbare gezondheid hebben, zouden na besmetting kunnen overlijden.
Het enige andere jaar waarin het westnijlvirus bij mensen werd vastgesteld, was in 2020. Toen werd het aangetroffen bij acht personen in de regio's Utrecht en Arnhem.
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