Voedselvergiftiging: Met deze 5 dingen moet je het meeste oppassen

Je kunt van bijna alles voedselvergiftiging oplopen. omdat iets over de datum is bijvoorbeeld. Vis is berucht om die mogelijkheid. Maar de Huffington Post noemt een paar dingen die extra gevaarlijk zijn.

1. Kiemplantjes - Kiemplantjes zijn ongeveer de moeilijkste groente om schoon te maken en dan groeien ze ook nog in warme, vochtige condities. Dat is de perfecte voedingsbodem voor de groei van bacteriën waar je ziek van kunt worden. Volgens de experts kun je ze maar beter vermijden

2. Meloen - Van meloen krijgen veel mensen een voedselvergiftiging, vooral door het feit dat ze niet gewassen worden. Wanneer het mes door de meloen snijdt, raakt het ook de buitenkant waardoor bacteriën verspreidt worden. Ook een schijf meloen met de hand eten , brengt om dezelfde reden risico 's met zich mee

3. Rauwe melk - Je komt niet vaak rauwe melk tegen als je niet regelmatig op boerderijen bent, maar drink het maar niet. Ongepasteuriseerde melk drinken komt zowat neer op het eten van rauw vlees

4. Tonijn - Alle vis moet koud bewaard worden vanaf het moment dat de vis uit het water komt totdat hij in de pan ligt. Vooral bij het eten van tonijn is er het risico op scombrotoxine

5. Bessen - Bessen plukken in het bos is natuurlijk heerlijk om te doen maar je kunt er behoorlijk ziek van worden. Je kunt (alle soorten) bessen beter eerst wassen en dat geldt ook voor bessen uit het vriesvak