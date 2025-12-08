Vierde dode door hoge golven op Tenerife

SANTA CRUZ (ANP/DPA) - Een vierde persoon is overleden door het jongste incident met hoge golven op het Canarische eiland Tenerife. Een vrouw die zondag na een hartstilstand werd opgenomen in een ziekenhuis, stierf daar. Naar een andere vrouw wordt nog gezocht. Eerder waren al drie lichamen geborgen. Onder de doden zijn twee Slovaken.

Het ongeluk gebeurde bij een zwembad in zee bij de plaats Los Gigantes. Volgens mediaberichten was het natuurbad afgesloten. Door golven werden slachtoffers meegesleurd.

De autoriteiten van de Canarische Eilanden hadden afgelopen weekend gewaarschuwd voor gevaarlijke hoge golven, die vooral in de herfst en winter regelmatig voorkomen. Een maand geleden kwamen op Tenerife drie mensen, onder wie een 79-jarige Nederlandse, om het leven door reusachtige golven.