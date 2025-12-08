ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vierde dode door hoge golven op Tenerife

Samenleving
door anp
maandag, 08 december 2025 om 14:18
anp081225100 1
SANTA CRUZ (ANP/DPA) - Een vierde persoon is overleden door het jongste incident met hoge golven op het Canarische eiland Tenerife. Een vrouw die zondag na een hartstilstand werd opgenomen in een ziekenhuis, stierf daar. Naar een andere vrouw wordt nog gezocht. Eerder waren al drie lichamen geborgen. Onder de doden zijn twee Slovaken.
Het ongeluk gebeurde bij een zwembad in zee bij de plaats Los Gigantes. Volgens mediaberichten was het natuurbad afgesloten. Door golven werden slachtoffers meegesleurd.
De autoriteiten van de Canarische Eilanden hadden afgelopen weekend gewaarschuwd voor gevaarlijke hoge golven, die vooral in de herfst en winter regelmatig voorkomen. Een maand geleden kwamen op Tenerife drie mensen, onder wie een 79-jarige Nederlandse, om het leven door reusachtige golven.
loading

POPULAIR NIEUWS

5f562cf0-7f01-44ac-ad55-754dd148e3a9

Waarom het Songfestival gedoemd is

Scherm­afbeelding 2025-12-08 om 06.15.27

Hoe een Nederlandse AI-actrice Hollywood de stuipen op het lijf jaagt

MatroesjkaRussisch4-2-Bodour

Leef jij je eigen leven – of dat van je grootouders?

ANP-429004001

Waarom wandelen op dit tempo de beste vetverbrander van allemaal is

ANP-544217539

Vuurwerkverkopers voorspellen een grote chaos

shutterstock_2500357965

Waarom je kater na je 35ste ineens ondraaglijk voelt

Loading