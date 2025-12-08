ECONOMIE
GroenLinks-PvdA in beginselen tegen 'antidemocratische krachten'

Samenleving
door anp
maandag, 08 december 2025 om 14:05
anp081225097 1
DEN HAAG (ANP) - GroenLinks-PvdA pleit in een concept voor nieuwe partijbeginselen tegen "antidemocratische krachten". De partij plaatst zichzelf net als eerder tegenover "extreemrechtse" politieke stromingen, die de samenleving "hun duistere ideologie van eigen-volk-eerst" zouden willen opleggen.
In juni kwamen de wetenschappelijke bureaus van GroenLinks en PvdA al met een "eerste voorzet" voor het beginselprogramma. Dat document is in grote lijnen hetzelfde als het stuk dat de dubbelpartij deze maandag heeft gepubliceerd. Maar een verwijzing naar "antidemocratische krachten" stond er eerder nog niet in.
"In een veerkrachtige democratie is het belangrijk dat we allemaal van ons kunnen laten horen, en we ook allemaal gehoord kunnen worden", staat in het nieuwe conceptstuk. "Dat is zeker nodig in tijden dat de democratische rechtsstaat op de proef wordt gesteld door antidemocratische krachten."
'Levenshouding'
Net als in het eerdere stuk geeft GroenLinks-PvdA het begrip solidariteit een prominente plek. "Pas als het goed gaat met ieder van ons, gaat het goed met de samenleving als geheel", zo legt de partij dat idee uit. Nu is daaraan toegevoegd dat solidariteit een "levenshouding" is.
Leden van de twee partijen kunnen tot begin januari reageren op de beginselen van de partij, meldt een woordvoerder. Ook concepten van nieuwe statuten en van het reglement van orde zijn maandag naar buiten gebracht. Later volgt een stemming.
