Viering 125e verjaardag Ajax afgesloten met groot vuurwerk

AMSTERDAM (ANP) - De viering van de 125e verjaardag van Ajax is dinsdagavond afgesloten met het afsteken van heel veel vuurwerk. Dat gebeurde aan de kade van de Amstel, in de buurt van de Magere Brug.

De viering werd bijgewoond door enkele honderden fans van de Amsterdamse voetbalclub. Zij verzamelden zich op de Dam, verplaatsten zich daarna naar het Rembrandtplein om vervolgens hun tocht te eindigen bij de Amstel. Het vuurwerk trok veel bekijks. Veel mensen bleven kijken en ook kwamen er mensen uit hun huis om de vuurwerkshow te aanschouwen.

Tijdens de wandeling daarvoor werden liederen gezongen, met vlaggen gezwaaid en eveneens vuurwerk afgestoken. Rondom de groep feestvierders reden politiebusjes en agenten op motoren. Ook was er flink wat politie te paard op de been. Op meerdere delen in het centrum van de stad geldt een veiligheidsrisicogebied. Dit betekent onder meer dat de politie preventief mag fouilleren. De maatregel is van kracht sinds 15.00 uur en duurt naar verwachting tot middernacht.

Het meenemen van (zwaar en illegaal) vuurwerk en het dragen van gezichtsbedekking was verboden tijdens de viering. Ajax is niet betrokken bij de viering van de supporters, die om 19.00 uur begon.