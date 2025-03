Nvidia overtuigt beleggers niet met presentatie groeiplannen

NEW YORK (ANP) - Chipconcern Nvidia heeft beleggers dinsdag niet kunnen overtuigen met een presentatie van zijn groeiplannen. Topman Jensen Huang van de belangrijke verkoper van chips voor kunstmatige intelligentie (AI) sprak op een bijeenkomst in San Jose onder meer over plannen voor "persoonlijke AI-supercomputers". Die zouden ontwikkelaars en wetenschappers in staat moeten stellen om AI-modellen op desktopcomputers te ontwikkelen. Het aandeel Nvidia verloor niettemin ruim 3 procent op Wall Street.

Eerder dit jaar sloegen bij beleggers al twijfels toe over het zeer hoge groeitempo van Nvidia. Kenners vragen zich namelijk af of dat tempo wel houdbaar is. Chinese ontwikkelaars lanceerden een AI-chatbot, DeepSeek, die qua prestaties vergelijkbaar was met Amerikaanse tegenhangers zoals ChatGPT, maar tegen een fractie van de kosten. Dat zorgde in januari voor een koersval voor het aandeel Nvidia. Ook bredere zorgen over handelsoorlogen en een mogelijke recessie hebben de beurswaarde van Nvidia onder druk gezet. Dit jaar is de koers daardoor al behoorlijk gedaald.

Tijdens zijn toespraak zei Huang ook dat Nvidia samenwerkt met General Motors (GM) om AI te gebruiken in auto's, fabrieken en zelfs robots. Hij onthulde verder een project waarbij ook bedrijven als T-Mobile US en Cisco Systems betrokken zijn. Nvidia zal meehelpen bij het mogelijk maken van 6G-netwerken, de opvolger van het huidige 5G.'

De aandelenbeurzen in New York gingen dinsdag over de gehele linie omlaag. Beleggers deden het rustig aan na twee sterke hersteldagen op rij. Ook reageerde de markt op de onrust in het Midden-Oosten vanwege de luchtaanvallen van Israël op de Gazastrook. Hierdoor tikte de goudprijs een nieuw record aan.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent lager op 41.581,31 punten. De brede S&P 500 zakte 1,1 procent tot 5614,66 punten en techbeurs Nasdaq daalde 1,7 procent tot 17.504,12 punten. De graadmeters veerden maandag en vrijdag nog op, na de eerdere forse verliezen door de vrees voor een wereldwijde handelsoorlog en een recessie in de VS.

Door de onrust rond het handelsbeleid van president Donald Trump stond Wall Street de afgelopen weken flink onder druk. Deze week wordt vooral uitgekeken naar het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank begint dinsdag aan zijn tweedaagse rentevergadering. Algemeen wordt verwacht dat de Fed woensdag het belangrijkste rentetarief in de VS onveranderd zal laten.