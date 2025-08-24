Vietnam brengt veel mensen in veiligheid om naderende tyfoon

HANOI (ANP/AFP) - In Vietnam worden honderdduizenden mensen in veiligheid gebracht in verband met een naderende tyfoon. Die wordt maandag verwacht aan de oostkust van het Aziatische land.

De mensen in vijf kustprovincies worden verplaatst naar scholen en andere openbare gebouwen die tijdelijk als opvangcentra dienen. Ook tal van binnenlandse vluchten zijn geannuleerd. Volgens de rampenbestrijdingsdienst is de situatie zeer gevaarlijk voor bijvoorbeeld voer- en vaartuigen.

Tyfoon Kajiki trekt langzaam over de Zuid-Chinese Zee en gaat gepaard met windsnelheden van meer dan 160 kilometer per uur. Ook op het Chinese eiland Hainan zijn duizenden mensen in veiligheid gebracht.