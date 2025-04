Vietnam herdenkt val Saigon en laat duizenden gevangenen gaan

HANOI (ANP/AFP) - Vietnam laat rond het vijftigste jubileum van de val van Saigon ruim 8000 gevangenen vrij. Het gaat volgens een overheidsverklaring ook om 25 buitenlanders met negen verschillende nationaliteiten.

Het land staat deze week stil bij de overwinning in 1975 van de communisten op het door de VS gesteunde Zuid-Vietnam. Er staat woensdag een grote viering gepland in Ho Chi Minh-stad, het voormalige Saigon.

Vietnam verleent vaker amnestie in aanloop naar bijzondere dagen. Gedetineerden komen daar niet voor in aanmerking als ze zijn veroordeeld voor terrorisme of pogingen de regering omver te werpen.

Landelijk zaten volgens overheidscijfers eind januari bijna 200.000 mensen vast. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch heeft Vietnam omschreven als een politiestaat waar mensen worden opgesloten "voor het uitoefenen van hun basisrechten".