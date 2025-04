Spotify haalt meer abonnees binnen, boekt recordwinst

STOCKHOLM (ANP) - Muziekstreamingdienst Spotify heeft in het afgelopen kwartaal opnieuw meer nieuwe abonnees binnengehaald. In totaal hadden 268 miljoen mensen een premiumabonnement bij het bedrijf, 12 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

De omzet groeide met 15 procent tot 4,2 miljard euro. Het concern, gevestigd in Stockholm, heeft afgelopen jaar en dit jaar meerdere keren zijn prijzen verhoogd. Mede hierdoor klom de bedrijfswinst tot een recordbedrag van 509 miljoen euro in het eerste kwartaal van dit jaar. Dit is drie keer zo veel vergeleken met de eerste drie maanden van vorig jaar.

Spotify telt nu 678 miljoen mensen die maandelijks muziek en podcasts luisteren via het platform. Dat zijn er 10 procent meer dan een jaar geleden. Voor het huidige kwartaal verwacht Spotify dat het aantal klanten met een premiumabonnement groeit naar 273 miljoen. Naar verwachting stijgt de winst tot 539 miljoen euro.