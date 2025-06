Rutte vreest niet dat val kabinet NAVO-top zal hinderen

BRUSSEL (ANP) - NAVO-topman Mark Rutte vreest niet dat het demissionaire kabinet een obstakel zal vormen voor het grote doel van de komende NAVO-top in Den Haag: het afspreken van nieuwe, veel hogere defensie-uitgaven. Hij keert ook niet terug naar de Nederlandse politiek, verzekert hij lachend.

Rutte wil niet zeggen of hij het ongelukkig vindt dat het kabinet drie weken voor de top is gevallen. De Tweede Kamer spreekt doorgaans af dat een demissionair kabinet geen ingrijpende besluiten neemt. In de Kamer lijkt echter weinig animo om de top te laten ontsporen met een Nederlandse blokkade voor de nieuwe defensiebestedingsnorm.

Rutte mengt zich niet in de Nederlandse politiek, zei de oud-premier woensdag in Brussel. Maar hij weet "absoluut" zeker dat de NAVO-landen het op de top eens zullen worden over een hoger percentage van de economie dat ze in defensie moeten steken.