Staalconcern ArcelorMittal uitblinker in AEX, ING licht lager

AMSTERDAM (ANP) - Staalconcern ArcelorMittal was donderdag een uitblinker in de Amsterdamse AEX-index na goed ontvangen cijfers. Ook ING kwam met resultaten, maar die vielen minder in de smaak bij beleggers. Daarnaast kwamen ook elders uit Europa veel kwartaalpublicaties van grote bedrijven naar buiten.

ArcelorMittal maakte een koerssprong van meer dan 13 procent. De omzet ging vorig jaar omlaag en topman Aditya Mittal sprak van een uitdagend jaar. ArcelorMittal verwacht echter dat de vraag naar staal dit jaar weer aantrekt. De producent van roestvrij staal Aperam liftte mee en was koploper in de MidKap met een plus van 6,7 procent. In Frankfurt won staalbedrijf Salzgitter 5,7 procent.

ING verloor 0,3 procent. De bank zag de winst vorig jaar met ruim een tiende dalen, mede door lagere rente-inkomsten. Ook moest ING meer geld opzijzetten voor leningen die mogelijk niet worden terugbetaald. Volgens topman Steven van Rijswijk is het resultaat wel "op een hoog niveau" gebleven na het zeer sterke 2023.

De AEX eindigde 0,6 procent hoger op 925,13 punten. De MidKap klom 1,2 procent tot 824,73 punten. In Parijs en Frankfurt waren koerswinsten van 1,5 procent te zien.