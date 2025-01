Vijf afscheidsconcerten Golden Earring, binnen uur uitverkocht

ROTTERDAM (ANP) - Golden Earring houdt niet een, maar vijf afscheidsoptredens. De kaartverkoop voor de concerten in Ahoy in Rotterdam startte donderdag om 10.00 uur. Volgens de organisatoren stonden er bijna 80.000 mensen in de wachtrij om een ticket te kopen, en daardoor waren alle toegangskaartjes binnen een uur verkocht. Er worden geen shows meer toegevoegd aan het afscheid van de band.

Zanger Barry Hay, drummer Cesar Zuiderwijk en bassist Rinus Gerritsen van de Haagse rockband hadden dinsdag aangekondigd dat ze op 30 januari volgend jaar een afscheidsconcert geven. Vanwege de belangstelling is donderdag bekendgemaakt dat de leden ook op 26, 27, 28 en 29 januari optreden. Van elk verkocht kaartje gaat 5 euro naar onderzoek naar en behandeling van ALS.

Golden Earring stopte in 2021 noodgedwongen toen bekend werd dat gitarist George Kooymans de progressieve en ongeneeslijke zenuwziekte ALS heeft. Kooymans zal niet zelf optreden, maar is wel mede-initiatiefnemer van het concert. Hun laatste show gaven ze in 2019.

Veel Nederlandse artiesten, onder wie DI-RECT, Maan, Danny Vera en Acda en de Munnik, treden op tijdens One Last Night, zoals het evenement heet. Hay, Zuiderwijk en Gerritsen spelen mee met de aanwezige artiesten.