Vijf doden bij schietpartij en 'haatmisdrijf' in moskee San Diego

door anp
dinsdag, 19 mei 2026 om 00:01
SAN DIEGO (ANP/RTR/AFP) - Bij een schietpartij in een islamitisch centrum in de Californische stad San Diego zijn drie mensen gedood. Dat meldt de politie, die het schieten onderzoekt als "haatmisdrijf".
Volgens de politie hebben de twee vermoedelijke daders na het incident zelfmoord gepleegd in een voertuig in de buurt van het complex. Onder de slachtoffers is een beveiliger.
De politie rukte op grote schaal uit, onder meer met pantserwagens, na een melding van een schutter bij het complex met een moskee en een school in de wijk Clairemont. De burgemeester van de stad, Todd Gloria, is naar het complex gegaan, dat de grootste moskee van San Diego herbergt.
De politie had aanvankelijk op sociale media enkel bevestigd dat er een schietpartij werd gemeld en had daar melding gemaakt van het "neutraliseren" van de dreiging. De Raad van Amerikaans-Islamitische Relaties spreekt van "een afgrijselijke daad van geweld".
