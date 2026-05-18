Gemeenten zien kabinet stap naar voren zetten na asielrellen

DEN HAAG (ANP) - "Het kabinet heeft vanavond een stap naar voren gezet en daar ben ik heel blij mee." Dat zei voorzitter Sharon Dijksma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) maandag na spoedoverleg met het kabinet over de recente rellen bij opvanglocaties voor asielzoekers. In onder meer Loosdrecht liepen betogingen tegen de komst van asielzoekers uit de hand.

De koepelorganisatie voor de gemeenten wilde spoedoverleg na de recente rellen. Het is "heel belangrijk" dat het kabinet normerend optreedt, aldus Dijksma, die burgemeester van Utrecht is. Er is een "grens aan wat we accepteren" en het is belangrijk om dat "samen te zeggen", zei ze.

Er is gesproken over normeren, maar ook over hoe asielzoekers het beste kunnen worden opgevangen. Er wordt meer gekeken naar "maatwerk" voor gemeenten. Ook komt er een vliegend team dat gemeenten gaat helpen bij het huisvesten van asielzoekers en de problemen die daarbij komen kijken.