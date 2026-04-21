ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vijf Palestijnen gedood bij Israëlische aanvallen in Gaza

door anp
dinsdag, 21 april 2026 om 7:38
GAZA (ANP/RTR) - Bij Israëlische luchtaanvallen in de Gazastrook zijn maandag zeker vijf Palestijnen gedood, hebben Palestijnse autoriteiten bekendgemaakt.
Een man kwam om bij een aanval op het Bureij-kamp in het centrale deel van de enclave. Bij een tweede aanval in Gaza-Stad kwam één persoon om het leven en raakten anderen gewond. Later op de dag werden in het westen van Khan Younis, in het zuiden van de Gazastrook, nog eens drie mensen gedood.
De dodelijke aanvallen onderstrepen dat het door de VS bemiddelde staakt-het-vuren het geweld in Gaza niet heeft gestopt. Sindsdien zijn volgens Palestijnse autoriteiten meer dan 750 Palestijnen gedood. Het bestand, dat in oktober werd gesloten na twee jaar oorlog tussen Israël en Hamas, loopt vast op onder meer de ontwapening van Hamas en de terugtrekking van het Israëlische leger.
loading

POPULAIR NIEUWS

Loading