Rode Kruis ziet meer mensen in de knel komen door energiekosten

DEN HAAG (ANP) - Het Rode Kruis vreest dat ondanks maatregelen van het kabinet meer mensen om hulp komen vragen doordat ze door stijgende brandstof- en energieprijzen in geldnood komen. De organisatie krijgt al signalen van mensen die zeggen hun boodschappen niet meer te kunnen betalen.

De stijgende prijzen duwen meer mensen de armoede in, zegt directeur Harm Goossens. "Mensen die het op papier goed hebben en niet in aanmerking komen voor reguliere hulp, maar voor wie het nu gewoon te veel wordt. Bijvoorbeeld omdat ze met de auto naar werk moeten, de energierekening fors is gestegen en hun hypotheek of huur al hoog was. We zien dus echt een stapeleffect."

Omdat de vrees bestaat dat boodschappen zelf ook duurder gaan worden, verwacht het Rode Kruis dat mensen die in voedselnood leven dubbel zo hard worden geraakt. Voedsel is volgens de organisatie vaak een sluitpost van de huishoudbegroting: mensen betalen eerst hun vaste lasten en met het geld dat overblijft worden de boodschappen gedaan.

Volgens het Rode Kruis weten veel mensen de hulp van de overheid niet te vinden of durven ze de steun niet aan te nemen. Goossens vindt het daarom belangrijk dat informele hulporganisaties, met goede contacten in de wijk, ondersteund worden "om de steunmaatregelen goed uit te leggen, zodat mensen die deze nodig hebben zo goed mogelijk bereikt worden".