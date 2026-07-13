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Vijfde wissel in Zuid-Holland: BBB-gedeputeerde wordt wethouder

Samenleving
door anp
maandag, 13 juli 2026 om 16:59
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DEN HAAG (ANP) - Voor de vijfde keer in drie jaar tijd vertrekt een gedeputeerde in de provincie Zuid-Holland. BBB-bestuurder Mariëtte van Leeuwen wordt in de gemeente Den Haag wethouder voor onder meer jeugd en onderwijs. Van Leeuwen is voorgedragen door Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos.
De BBB in Zuid-Holland moet nu op zoek naar een nieuwe gedeputeerde. "Met haar daadkracht, frisse blik en bestuurlijke ervaring heeft Mariëtte een belangrijke bijdrage geleverd aan onze provincie", aldus fractievoorzitter Niels Oosterom, die het vertrek van Van Leeuwen "een gemis" noemt. Ze was bij de provincie verantwoordelijk voor onder meer financiën en de stikstofaanpak. "Ik had de klus in de provincie graag afgemaakt, maar sommige kansen doen zich niet vaak voor", aldus Van Leeuwen. "Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat mijn hart klopt voor het sociaal domein. Dit is mijn droomportefeuille."
Van de zeven gedeputeerden die in 2023 begonnen, zijn alleen Anne Koning (PRO) en Meindert Stolk (CDA) nog over. VVD-bestuurder Jeannette Baljeu verhuisde in 2024 naar het Europees Parlement en haar partijgenoot Frederik Zevenbergen werd begin dit jaar burgemeester van Vlaardingen. Vorig jaar legde Berend Potjer (PRO) zijn functie neer en Frank Rijkaart stapte namens de BBB voor een paar maanden in het toen demissionaire kabinet, als minister van Binnenlandse Zaken.
Afgenomen populariteit
De BoerBurgerBeweging werd in 2023 de grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen. De partij kreeg in Zuid-Holland acht zetels en kwam in de coalitie. De populariteit van de BBB is inmiddels flink afgenomen. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van eind vorig jaar verloor de partij flink. De kans lijkt klein dat de BBB na de provinciale verkiezingen van begin volgend jaar terugkeert in het Zuid-Hollandse college.
Ook enkele BBB-volksvertegenwoordigers houden de Zuid-Hollandse politiek voor gezien. Drie van hen zijn onlangs benoemd tot wethouder in een gemeente. Twee daarvan verlaten Provinciale Staten na de zomer, de ander behoudt wel zijn zetel.
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