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Minister: wachtende asielzoekers Ter Apel opgevangen in pand

Samenleving
door anp
maandag, 13 juli 2026 om 17:03
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DEN HAAG (ANP) - Asielminister Bart van den Brink (CDA) neemt maatregelen bij het aanmeldcentrum van Ter Apel nadat Rode Kruis en VluchtelingenWerk hun werk hier hebben gestaakt om de veiligheid. Asielzoekers die door grote drukte niet kunnen worden toegelaten tot het asielzoekerscentrum hoeven niet meer te wachten op het gras en worden in plaats daarvan overdag opgevangen in een pand op het terrein. Het terrein wordt bovendien uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied, wat preventief fouilleren mogelijk maakt.
De wachtende asielzoekers zullen overdag worden opgevangen in het voormalige pand van de Dienst Identificatie en Screening Asielzoekers (DISA). Volgens het Rode Kruis is hier plek voor 80 tot 120 asielzoekers. Daar gelden strikte huisregels. In de avond worden zij met de bus naar de nachtopvang vervoerd. Momenteel is dat in Nieuwe Pekela.
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