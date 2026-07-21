Vijftien maanden cel voor bedreigen slagerijen Groningen

GRONINGEN (ANP) - De rechtbank in Groningen heeft een 23-jarige man uit de gemeente Oldambt veroordeeld tot vijftien maanden cel voor het bedreigen van een aantal slagerijen in de provincie Groningen. De verdachte was boos over het dierenleed in de vleesindustrie, wilde de slagers bang maken en laten stoppen met hun werk. In veertien e-mails dreigde hij langs te komen met een machete om iedereen dood te steken.

De rechtbank acht niet bewezen dat de man een terroristisch motief heeft gehad, zoals het Openbaar Ministerie heeft betoogd. De opgelegde straf pakt daarom aanzienlijk lager uit dan door het OM geëist, vier jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk. Volgens de rechtbank schreef de man de mails om zijn boosheid, onmacht en frustratie te uiten.

De verdachte kampt met meerdere persoonlijkheidsstoornissen en is verminderd toerekeningsvatbaar. Van de opgelegde vijftien maanden zijn 136 dagen voorwaardelijk, waardoor hij niet terug naar de cel hoeft.